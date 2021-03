Sunshine Tour gaat voorlopig door

De Sunshine Tour in Vejer de la Frontera gaat voorlopig zoals gepland door ondanks de rhinopneumonieuitbraak in Valencia. Horses.nl had contact met Patricia Fernández-Valdés, perschef op het concours en zij meldt dat het de tour die nu de vierde van zeven weken ingaat, vooralsnog niet van plan is de boel af te breken en benadrukt dat er geen zieke paarden op het terrein zijn.

Wel plaatst Fernández-Valdés een voorbehoud: “Als de FEI adviseert dat de wedstrijd moet worden stopgezet, volgen we uiteraard dat advies.” De Sunshine Tour staat nog gepland tot en met 28 maart, week 4 (van 7 weken Sunshine Tour) begint deze week.

Wel streep door nationale wedstrijden en MET Tour

De Spaanse bond maakte in een persbericht duidelijk dat alle nationale evenementen voor het komende weekend worden afgelast. Intussen is ook duidelijk dat de volledige MET Tour III, die zou beginnen op 9 maart, geannuleerd wordt. “In deze situatie willen we niet doorgaan”, vertelde concoursdirecteur Bettina Pöhls aan Horses.nl. “Zieke paarden hebben we gelukkig niet gehad bij ons en sowieso hadden we nu een week pauze.”

Ook in Frankrijk en België zijn concoursen de komende weken afgelast.

Lees ook:

Bron: Horses.nl