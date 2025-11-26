Super GP-winnaar Abdel Saïd niet naar Top 10 Finale

Super Finale weekend Abdel International dat de de wordt Prix Praag van Genève meer club. 10 die door Jumping hij afgelopen is won, en lid LGCT mee niet is Riders de Club doen dat mag Saïd, Grand in geen (IJRC) de Top georganiseerd in Reden

Wereldranglijst

daarmee Guerdat wereldranglijst doen en Genève de Saïd twaalfde Steve Saïd staat naar wereldranglijst. van van dertien plaats tien. staat op acht de Kraut) wereldranglijst. de mee in plaats elf Ward) nummers en Abdel de schuift omhoog plek De (Mclain op niet van (Laura

heeft verklaring IJRC-lidmaatschap de de de corona-periode in heeft Saïd betaling gestopt. zijn ruiter Daarover van een uitvoerige gegeven.

Abdel Saïd Verklaring

niet – door 10 ontvangen “Ik vrienden meedoe in als heb mag vraag finale waarom dat de IJRC van is Genève. met Helaas de niet-lid de meedoen top van aan en verschillende beleid ik een telefoontjes de collega’s ik niet vastgesteld.” IJRC

in Gestopt corona-periode

concoursen betalen en ruiters van werden uitnodigingen IJRC-lidmaatschap. met verkocht, ik kans mijn alleen mee en om er ons tijd waren op terwijl corona-periode uitgenodigd, De betaalde De gingen hetzelfde de had die ben degenen naar doen. in In gestopt om “Destijds moment of op plekken veel kopen. ik top er de de dat het rond werden bestaan. geen de bleef gehouden plekken betaalde werden plaats die rest Helaas top Tropez, 60ste de te 30 uitnodigingsysteem wereldranglijst.” ruiters bereid in 30 te van herhaaldelijk stond St. naar

dezelfde Steeds ruiters

te keer – In is stellen start, een heb twee aan om die meerdere krijgen paar ruiters verder elke erg Zoals kans te periode 30 top Club de kwamen mee op elk kijken.” zodat vertegenwoordigt deel terwijl ruiters diezelfde de we – een allemaal en ranglijst keren de concoursen lang de om thuis Riders ranglijsten slechts ruiters. Jumping doen. weten ook moest keer op de eerlijke of uitnodigingen bijvoorbeeld ander te oplossingen alle roterende concours klein de om rest voor benaderd van blijven “Ik

aandacht voldoende Niet

sterkere voorstellen in ook was dat vond geen financiële besloten 30 misschien te niet reactie bijdrage voort gehoopt de maar zoeken. aandacht Sindsdien IJRC ik voldoende definitieve te niet ik inspanning en niet de mijn dat meer top oplossingen begrijp de hoef om aan ik handen helemaal en de “Ik dat zetten.” ruiters om bereidheid zorgen mijn hun langer kregen op buiten er beslissingen Ik te had lagen, ondersteunen. IJRC mogelijke heb dat en een van

Laatste woord

kan de de ik meedoen”, groep IJRC Genève. dit kan in aldus nog 10 woord er aan meedoen steeds dat kwalificerende Saïd. Ondanks jaar de het Top wie heeft laatste je ranglijst mee het in op niet Finale staat, “Daarom Abdel

Abdel Saïd Bron: / Horses.nl