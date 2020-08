Suus Kuyten moet Duitsers voor zich dulden

Suus Kuyten heeft gisteren de derde prijs in ontvangst genomen in de CSI2*-rubriek over 1.35m in Riesenbeck. De amazone bleef foutloos met de 12-jarige schimmel Iron Man 111 (v. Chatman) en zette een tijd neer van 63,42 seconden.

Gerrit Nieberg was de snelste van het 120-koppige deelnemersveld. De Duitser reed de piste rond met de 10-jarige Hannoveraner Centucky (v. Contagio) en finishte zonder het hout aan te raken in 61,31 seconden.

Will grijpt tweede plaats

Op de tweede plaats eindigde de Duitse springruiter David Will. Hij zadelde voor deze rubriek de 16-jarige Frans gefokte ruin Quentucky Jolly (v. Nirvana V) en liet alle balken in de lepels liggen en haalde de eindstreep in 62,70 seconden.

Bron: Horses.nl