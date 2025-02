Suus Kuyten vijfde in 2* Grand Prix van Abu Dhabi

Suus Kuyten, die al vanaf begin dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft, is vijfde geworden in de tweesterren Grand Prix van Abu Dhabi. Met King Kong d'Avifauna (v. Think Big van 't L), waarmee ze twee dagen eerder nog zevende werd in het tweefasen 1.40m, zette ze één van hun beste prestaties tot dusver neer. Constant van Paesschen, die gisteren eerste én tweede werd in de GP-kwalificatie, trok met Ganturano (v. Canturano I) de overwinning naar zich toe.

In het basisparcours van de Grand Prix over 1.45m hielden zeven van de bijna vijftig combinaties alle balken in de lepels. Thuisruiter Mohamed Shafi Mohamed Alremeithi opende de barrage en zette met Dowan van de Vosberg (v. Dominator 2000 Z) gelijk een goede prestatie neer door in 42.55 seconden foutloos aan de finish te komen. Uiteindelijk konden slechts twee ruiters die prestatie verbeteren. Shane Breen dook met BP Artic Blue (v. A Pickachu de Muze) ruim een seconde onder die tijd (41.52) en als een na laatste starter slaagde ook Constant van Paescchen daarin. Met Ganturano, die gisteren ook al bovenaan eindigde in de GP-kwalificatie, finishte hij in 41.14 seconden en verzekerde zich daarmee voor de tweede dag op rij van de overwinning.

Suus Kuyten ging met King Kong d’Avifauna niet voluit in de barrage, wat resulteerde in een foutloze ronde in 48.69.

Bron: Horses.nl