Suus Kuyten zevende in 1.50m GP Oliva met King Kong d’Avifauna

Suus Kuyten is zevende geworden in de Grand Prix van Oliva met de 15-jarige King Kong d'Avifauna (v. Think Big van T L). Over een hoogte van 1.50m bleef het duo foutloos in de barrage en klokte ze een tijd van 45.36 seconden. De overwinning ging naar Teresa Blasquez - Abascal.

Veertien combinaties bleven foutloos in het basisparcours van het 1.50m en zeven daarvan lieten alle balken in de lepels liggen in de barrage, waaronder Suus Kuyten. De Spaanse amazone Teresa Blasquez – Abascal stuurde Nasa de Toxandria (v. Vertigo Saint-Benoit) met 38.98 seconden naar de snelste tijd.

Matthew Sampson en Sergio Alvarez Moya

De Brit Matthew Sampson bemachtigde de tweede plaats met de AES-goedgekeurde Daniel (v. Heartbreaker). De door de gebr. Bosch gefokte hengst liet een tijd van 39.58 seconden op het scorebord verschijnen en verwees Sergio Alvarez Moya daarmee naar de derde plaats. In het zadel van de 9-jarige Kannan S Touch PS (v. Kannan) klokte de Spanjaard een tijd van 40.26 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl