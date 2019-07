Sven Schlüsselburg opgenomen in Duits ‘perspektivkader’

De 37-jarige Duitse springruiter Sven Schlüsselburg is opgenomen in het Duitse 'perspektivkader'. Dit heeft de ruiter uit Ilsfeld mede te danken aan zijn geweldige prestaties met zijn schimmel Bud Spencer (v. Artiest de Wynckel) bij het CHIO Aken. Bij dit wereldevenement was hij de grote ontdekking.

In Duitsland zijn er drie kaders opgesteld voor de springsport. Het ‘olympiakader’ is het hoogste kader en dit is vergelijkbaar met het Nederlandse A-kader. Het ‘perspektivkader’ komt overeen met het Nederlandse B-kader. Als laatste heeft Duitsland het ‘nachwuchskader’ en hier maken onder andere de combinaties tot en met 25 jaar deel van uit.

Grote Prijs van Aken

In Aken zorgde Schlüsselburg voor een sensatie in de Grote Prijs door met zijn 10-jarige ruin in beide omlopen geen springfouten te incasseren. Door deze foutloze ronden eindigde de combinatie op een achtste plaats in de loodzware Grand Prix over 1.60m. Door deze goede prestatie staat de Duitser op de longlist voor het EK in Rotterdam.

Landenwedstrijden

Schlüsselburg werd door Otto Becker in februari voor het eerst opgesteld in de landenwedstrijd in Abu Dhabi. Daar maakte hij deel uit van het winnende Duitse team. Vervolgens nam de springruiter ook deel aan de landenwedstrijden in Geesteren en La Baule.

Actuele kaders

Olympiakader

– Christian Ahlmann met Clintrexo Z

– Simone Blum met DSP Alice

– Daniel Deusser met Scuderia 1918 Tobago Z

– Marcus Ehning met Comme il Faut

– Maurice Tebbel met Don Diarado

Perspektivkader

– Janne-Friederike Meyer-Zimmermann met Buettner’s Minimax

– Sven Schlüsselburg met Bud Spencer

– Patrick Stühlmeyer met Varihoka du Temple

– Philipp Weishaupt met Asathir en Che Fantastica

Bron: Horses.nl/St-Georg