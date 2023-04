Swail gaat Farrington voorbij in CSI3* Grand Prix Wellington

Na het twaalf weken durende Winter Equestrian Festival is Wellington International nu het decor van de vijf wekende durende ESP Spring Series. De tweede week zit er inmiddels op en het hoofdnummer, de CSI3* Grand Prix over 1,50m, is gewonnen door Conor Swail en Casturano (v. Castelan). De nummer vijf van de FEI Longines Ranking was net een fractie sneller dan Kent Farrington en zijn KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion).

Het was voor Swail zijn eerste GP-overwinning met Casturano. “Hij is een geweldig paard, hij is heel voorzichtig. Hij heeft nog niet eerder zo’n moeilijk parcours gesprongen als vandaag. Ik dacht dat het voor hem een zware rubriek zou zijn, maar hij sprong fantastisch. Niet alleen vandaag, de hele week”, vertelt Swail over de nu tienjarige Holsteiner-ruin.

Close call

Swail finishte de barrage foutloos in 41,57 seconden, maar werd op de hielen gezeten door Farrington, die 41,72 seconden voor zijn barrage nodig had. “Ik had om eerlijk te zijn niet verwacht dat ik Kent zou kunnen verslaan. Casturano is normaal gesproken niet zo snel, omdat hij erg de hoogte in gaat. Er was gelukkig veel ruimte om door te kunnen galopperen. Daardoor waren we zo snel, dat hij niet de tijd had om zo extreem de lucht in te gaan.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht