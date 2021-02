Sweetnam wint 5*-GP Wellington met Alejandro

Shane Sweetnam ging er afgelopen nacht in Wellington met Alejandro (v. Accorado's Ass) met de overwinning vandoor in de Grand Prix. De Ierse ruiter was net iets sneller dan Martin Fuchs, die met Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) tweede werd in deze met 401.000 dollar gedoteerde 5*-rubriek.

Er kwamen in totaal negen combinaties uit in de barrage van deze Grand Prix en daarvan bleven er vier foutloos. Sweetnam was met 37,034 seconden op de klok net iets sneller dan Fuchs, die in 37,163 seconden aan de finish kwam.

Top vier

Devin Ryan en de KWPN’er Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL), die afgelopen oktober in Lexington de Grand Prix wonnen, bleven ook foutloos. Zij mochten zich met 38,748 seconden op de klok als derde opstellen voor de prijsuitreiking en Beezie Madden was met Garant (v. Warrant) goed voor de vierde plek.

Smolders

Harrie Smolders kwam in deze Grand Prix aan de start met met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago), maar plaatste zich niet voor de barrage. Het duo liep in de basisomloop vier strafpunten op en kwam daarmee niet verder dan de achttiende plek.

Uitslag

