Tabitha Kyle winnaar Six Bars Vejer, van de pol gedeeld derde

Over vier rondes moest de Ier Alexander Butler zijn meerdere erkennen in de Amerikaanse Tabitha Kyle. Het duo wist zich samen te kwalificeerde voor de vierde ronde van de Six Bars in Vejer, maar alleen Kyle wist alle balken in de lepels te houden. Met de KWPN-merrie Desterly (v.Tolan R) nam zij dan ook de overwinning mee naar huis.

Henk van de Pol was één van de vier deelnemers die zich voor de derde ronde had gekwalificeerd. In deze derde ronde tikte de Bolero-zoon B Captain Norman één balk naar beneden, waardoor hij samen met Hugo Alvarez Amaro en Christoph Obernauer op plaats drie eindigde.

Sanne Thijssen

Ook Sanne Thijssen deed in het zadel van de tienjarige ruin QH Babalou Santo Antonio (v.Balou du Rouet) een poging, maar moest in de tweede ronde verstek laten gaan.

