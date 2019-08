Tam Tam du Valon nieuwe troef Martin Fuchs

Op het EK in Rotterdam verwisselde de 12-jarige Selle Français van eigenaar. Martin Fuchs kocht Tam Tam du Valon (v. Ogrion des Champs) over van de Spanjaard Iván Serrano Sáez.

Vincent Balleux leidde het paard op tot het 1.50m daarna nam Damien de Chambord de teugels over. In oktober 2018 won Serrano Sáez nog de Grote Prijs in Vilamoura.

Bekijk hier het optreden van Iván en Tam Tam du Valon in Rotterdam:



Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay