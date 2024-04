Tani Joosten (24) vastbesloten om verder te komen in de topsport

Als een duveltje uit een doosje, zo voelde het voor sommige concurrenten in de ring. En inderdaad, de opmars van Tani Joosten (24) en Galdal Mé (v. Zambesi TN) ging snel. Na sterke optredens tijdens Jumping Amsterdam en de landenwedstrijd in Abu Dhabi bereidt het duo zich nu voor op het outdoorseizoen, met het NK voorop, waarin Joosten wederom mooie dingen hoopt te laten zien. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met dit talent uit De Liemers.

Inmiddels besteedt Tani Joosten al haar tijd aan het rijden, heeft ze grootse ambities en zou ze ook niets anders meer willen. Maar drie jaar geleden had ze dit zelf nog niet kunnen dromen. “Ik heb een mbo-diploma marketing en communicatie en was bezig met een hbo-studie sportkunde. Tussendoor reed ik al wel wat paarden voor Hans Hendriks, vaak de wat kleinere paarden. Toen stalruiter Roy Weel vertrok reed ik er tijdelijk wat meer, tot er een nieuwe ruiter gevonden zou zijn. Hans vroeg me toen of ik dat niet wilde doen. Daar moest ik wel even over nadenken. Maar eigenlijk had ik toch al geen idee wat ik met die studie zou moeten gaan doen. Sport vind ik leuk, maar ik werk liever met paarden dan met mensen… Dus ik besloot er voor te gaan, en heb er geen moment spijt van gehad.”

