Tani Joosten beste Nederlander in rankingproef CSI2* Villamoura

In een door Carlos Lopez-Fanjul Tartiere met Ashaane Villa Rose (v.Utrillo Z) gewonnen 1.45 met barrage werd de Nederlandse amazone Tani Joosten met haar 11-jarige ruin Galdal ME (v.Zambesi TN) netjes tiende. De tweede plaats was voor Charlotte Bettendorf met Honesty Chavannaise (v.President) en derde werd Joao Victor Castro met Helga (v.onbekend).

Dertien deelnemers wisten zich te plaatsen in deze rubriek met 13 hindernissen en 15 sprongen. In de barrage herhaalden tien combinaties dit wat de rechtvaardiging meedraagt om te stellen dat dit een net 1.45 was maar zeker niet aan de zware kant.

Uitslag

Bron: Horses.nl