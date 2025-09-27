Tani Joosten en Galdal Me net buiten top drie in 1.40m La Boissière Ecole

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Tani Joosten en Galdal Me net buiten top drie in 1.40m La Boissière Ecole featured image
Tani Joosten met Galdal Me Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een gedwongen pauze wegens een polsbreuk maakte Tani Joosten een kleine twee weken geleden haar internationaal rentree met Galdal Me (v. Zambesi TN). In Kronenberg liet het duo al van zich horen met een achtste plaats in de 1.45m Grand Prix. Vandaag bevestigden ze hun goede vorm door in La Boissière École het beste Nederlandse resultaat neer te zetten. Ze werden vierde in het 1.40m met barrage.

