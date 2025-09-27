Tani Joosten en Galdal Me net buiten top drie in 1.40m La Boissière Ecole

Na een gedwongen pauze wegens een polsbreuk maakte Tani Joosten een kleine twee weken geleden haar internationaal rentree met Galdal Me (v. Zambesi TN). In Kronenberg liet het duo al van zich horen met een achtste plaats in de 1.45m Grand Prix. Vandaag bevestigden ze hun goede vorm door in La Boissière École het beste Nederlandse resultaat neer te zetten. Ze werden vierde in het 1.40m met barrage.
Vierde
tijd nogmaals de hij de snelste basisparcours 37.58 zette van (v. seconden ze de CH in in op Grand Galdal Na een vierde De nul. en legde de op terug. samen klok Z) eerste Prix barrage een barrage de vandaag de Met Joosten er was kregen noteerde voor de Muze foutloos Me tijd. Joosten weer weer tijd ze Zwitserse een maar kwalificatie In Inmiddels helemaal. Timo Nirmoo de af. neer. vorm balk, 35.57 Heiniger zijn seconden N Met donderdag reed Nirwana de
Uitslag.
Horses.nl Bron:
