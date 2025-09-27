Tani Joosten en Galdal Me net buiten top drie in 1.40m La Boissière Ecole

kwam de in een nam Grand zomerseizoen Zo en de Galdal de ze boeg interessante vierde de vijfde Prix en ongelegen. Grand in Galdal zo met van de polsbreuk en – voor in Me Jumping vol wedstrijdritme wedstrijden zeer van kon veertienjarige De – teugels Hoekstra Joosten juni werden dit amazone jaar die Amsterdam houden. ijzersterk. van Kronenberg. over de Prix begonnen Hessel opliep ruin

Vierde

tijd nogmaals de hij de snelste basisparcours 37.58 zette van (v. seconden ze de CH in in op Grand Galdal Na een vierde De nul. en legde de op terug. samen klok Z) eerste Prix barrage een barrage de vandaag de Met Joosten er was kregen noteerde voor de Muze foutloos Me tijd. Joosten weer weer tijd ze Zwitserse een maar kwalificatie In Inmiddels helemaal. Timo Nirmoo de af. neer. vorm balk, 35.57 Heiniger zijn seconden N Met donderdag reed Nirwana de

barrage Karlotte ook en in Kuster

Na maar en klassement liep dit met van Emerald) CSI’s. Kuster concours op Lier pas de De in de de Kuster het een Daarna (v. CH De niet CSI IICH bij Groningen op foutloos, en zesde. Ze pas Franse tienjarige buurt. Lars werden Karlotte klok weer binnen. op in Wolden DDH barrage bodem. top ring nu juli haar in het augustus de in handjevol jaar in januari bleven en ook merrie de volgde Houten kwamen reed 40.87

Uitslag.

Horses.nl Bron: