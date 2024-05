Tani Joosten scoort in hoofdrubriek Kessel

Tani Joosten heeft goede zaken gedaan op CSI Kessel. In het hoofnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd, sprong ze met Galdal ME (v. Zambesi TN) naar de derde plaats. Daarmee heeft het duo weer een fraaie derde prijs aan hun palmares toegevoegd nadat ze eerder deze maand in Eindhoven ook al een derde prijs bemachtigden. John Steeghs en Sanne Thijssen zorgen voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement.

Khaled Almobty reed Spacecake (v. Stakkatol) in 64,55 seconden door het parcours en mocht met die tijd de eerste prijs in ontvangst nemen. Met 65,27 seconden volgden Kelli Cruciotti Vanderveen en Gideon (v. Super Trooper de Ness) als tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Tani Joosten en Galdal ME met 65,84 seconden.

Steeghs en Thijssen

Ook de rest van de top vijf werd bezet door Nederlandse combinaties. John Steeghs sprong met Gomez (v. Eldorado vd Zeshoek) in 66,09 seconden naar de vierde plaats, gevolgd door Sanne Thijssen. Zij deed er met Cum Laude (v. Cooper van de Heffinck) 66,69 seconden over.

Uitslag

Bron: Horses.nl