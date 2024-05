Tani Joosten staat haar mannetje in hoofdnummer Eindhoven

Tani Joosten heeft een knappe prestatie geleverd in het hoofdnummer van de dag van CSI Eindhoven, een 1,50 m. met barrage. Met Galdal ME (v. Zambesi TN) sprong ze naar de derde plaats. Daarmee hoefde de amazone alleen Olympisch kampioen Ben Maher en Belgisch kampioen Gilles Thomas voor te laten gaan.

Van de 57 combinaties lukte het er 14 om door te dringen tot de barrage. In die beslissende omloop hielden vijf combinaties de lei schoon. Ben Maher dook met de in Nederland gefokte Ginger-Blue (v. Plot Blue) als enige onder de 36 seconden en zijn tijd van 35,53 seconden betekende de welverdiende overwinning. Gilles Thomas deed er met Elfra van Beek Z (v. El Salvador) 37,44 seconden over wat hem de tweede prijs opleverde.

Joosten op drie

Tani Joosten behoorde tot het selecte vijftal dat foutloos beef in de barrage. Zij legde het parcours met Gadel ME af in 38,31 seconden wat goed was voor de derde plaats en daarmee ook het beste Nederlandse resultaat. Naast Joosten drongen meerdere Nederlanders door tot de barrage maar die zagen balken vallen waardoor een echte topklassering was verkeken.

Verlooy en Porter

Jos Verlooy en Nixon van ‘T Meulenhof (v. Denzel vt Meulenhof) sprongen naar de vierde plaats. De top vijf werd compleet gemaakt door Lucas Porter met Vigakata (v. Vigo D Arsouilles).

Uitslag

Bron: Horses.nl