Tani Joosten wint met zevenmijlspassen 1,45m PSC Nieuwjaars Grote Prijs

Als er dertien ruiters in de barrage zitten, dan weet je dat je de overwinning van een 1,45m Grote Prijs niet cadeau krijgt. Dat was zaterdagavond ook wel te merken aan de ruiters op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Er werd volop risico genomen om de snelste tijd neer te zetten en daar slaagde Tani Joosten (23) het beste in.

Auke Feenstra uit het Friese Bontekoe mocht het langst van de leiding genieten met zijn handige, efficiënt galopperende en springende Jolineke (v. Starpower). Dennis van den Brink liet zien dat het toch echt sneller kon, ondanks dat hij een pechfout op hindernis 1 kreeg met de zeer wendbare Aonia Domain (v. Mylord Carthago). En dat gaf moed voor wie nog kwamen.

Joosten de snelste

Thuisruiter Melvin Greveling deed een poging met Noukie (v. Deauville de la Vie) en zou derde worden. Auke Feenstra werd tweede, want het was Tani Joosten met Galdal mé (v. Zambesi TN) die onder zijn tijd dook dankzij de zevenmijlspassen en geweldige wappers over de hindernissen. De dag ervoor won dit duo ook al het 1,40m tweefasen in Vragender.

Goed begint van het nieuwe jaar

“Ik heb al vaak geprobeerd om vooraan mee te doen en won hier van de zomer ook al een 1,40m. Internationaal heb ik ook wel in de top-3 meegereden op 1,40/1,45m niveau, maar dit was denk ik wel onze snelste omloop”, lacht de amazone uit Zevenaar. “Het is in elk geval een mooi begin van het nieuwe jaar en een goede voorbereiding op Jumping Amsterdam. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik mag meerijden in de U25-rubrieken, voor ruiters tot 25 jaar.”

Veel vraag

Tani Joosten hoopt dit jaar door te groeien naar 1,50m parcoursen en dat ze Galdal mé nog een tijd kan blijven rijden. “Er is wel veel vraag naar hem. Galdal mé is van Hans Hendriks, die de paarden op zijn tijd verkoopt maar gelukkig is hij ook een echte sportliefhebber. Ik rijd er nu ruim 1,5 jaar voor, zes keer in de week een halve dag, en sinds het begin ook met Galdal. Hij was heel goed opgeleid door de vorige stalruiters, ze hebben hem echt de tijd gegeven. Maar goed ook met zijn grootte. Hoe groot hij is? Ik weet ’t eigenlijk niet, maar toch wel zeker 1,80m”, lacht ze.

Hendriks

Naast haar parttime job runt Tani haar eigen stal met vijf paarden in de leeftijd van drie tot en met acht jaar. Een aantal jaren geleden had ze dat nog niet kunnen denken. “Ik deed wel de paardenopleiding in Barneveld en liep van daaruit anderhalf jaar stage bij Holger Hetzel in Duitsland. Heel leerzaam, maar ook best zwaar als je zo jong bent en direct fulltime in de paarden zit. Ik ben er een opleiding bij gaan doen aan de Johan Cruijff College, marketing en communicatie, in Nijmegen. Dat was goed te combineren, al deed ik qua sport wel een stapje terug. Daarna deed ik HBO Sportkunde en haalde ik na anderhalf jaar mijn propedeuse. Wat ik ermee moest wist ik eigenlijk niet eens. Toen kwam de vraag van Hans Hendriks om voor hem te gaan rijden en zo zit ik toch weer hele dagen in de paarden. Maar ik ben blij dat ik die stap toch genomen hebt. Ik vind het echt heel leuk om jonge paarden op te leiden en door te groeien naar het hogere werk.”

Bron: Persbericht