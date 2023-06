Team GB wint junioren-Nations Cup in Veeningen, Nederland 5e

Het Nederlandse Juniorenteam met Finn Boerekamp, Thijmen Vos, Hilde Veenstra en Nick Nanning is vrijdagmiddag vijfde geworden tijdens de Nations Cup springwedstrijden in Veeningen. Na een spannende barrage, met vier landen, was het Groot Brittannië dat uiteindelijk met de overwinning naar huis ging in de Morrenhof-Jansen Prijs.

Na de twee reguliere manches gingen vier landen aan de leiding, met ieder slechts vier strafpunten. In de barrage trokken de Britten de winst naar zich toe door qua tijd Zweden en Duitsland te kloppen. Alle drie teams bleven in de barrage foutloos. Het vierde barrageteam, België had vier strafpunten in de beslissende eindronde.

Nederland

Het gat waar Nederland na de twee manches tegenaan keek met de vier beste landen was fors. Alle vier hadden de koplopers vier strafpunten, Nederland had na de twee ronden veertien.

Thijmen Vos en Nick Nanning

Van Nederlandse zijde waren Thijmen Vos en Nick Nanning het meest succesvol. Over de twee manches incasseerden zij ieder vier strafpunten. In de tweede omloop bleef alleen Nick Nanning foutloos en Thijmen Vos hield als enige de nul in de eerste ronde.

Nick Nanning

In die eerste manche kreeg Hilde Veenstra acht strafpunten achter haar naam en dat was het slechtste resultaat voor Nederland in die eerste ronde, waardoor die punten konden worden geschrapt. In de tweede manche incasseerde Finn Boerekamp acht strafpunten en die mochten ook worden geschrapt. Totaal kreeg Nederland veertien strafpunten achter de naam, goed voor de vijfde plaats.

