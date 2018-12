Team Houtzager en Van der Vleuten wint Super League

Madrid in Motion, het Global Champions League-team met Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten, zegevierde in de Super GP finale in Praag. Het team, dat dit weekend werd gecompleteerd door de Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar, won daarmee het ongekend hoge prijzengeld van 2,7 miljoen euro.

Madrid in Motion won vrijdag al de halve finale, waar 12 teams aan meededen. De finale kende zes teams, van elk drie ruiters, die over twee rondes de pot verdeelden. Houtzager en Van der Vleuten reden mooie rondes met hun Quidam de Revel-zonen Sterrehof’s Calimero en Verdi TN.

In de eerste ronde viel een balk voor Houtzager en eentje voor Aznar, in de tweede ronde hadden de drie ruiters elk een tijdfout. Met hun 11 strafpunten bleven ze het zilveren team Valkenswaard United, dat bestond uit Marcus Ehning, Bertram Allen en Alberto Zorzi, ruimschoots voor. De Paris Panthers eindigden op de derde trede van het podium.

Van Astens team vierde

Ook Leopold van Asten en Harrie Smolders hadden zich met hun teams geplaatst voor de finale. Van Asten eindigde met de Scandinavian Vikings op de vierde plaats. De Nederlander liep met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco Blue) tegen twee balken aan in de eerste ronde en liet in het afsluitende parcours een tijdfout noteren.

Smolders’ team had minder geluk. Het eindigde op een gedeelde vijfde plaats nadat tweede ruiter Jos Verlooy was uitgesloten in de eerste ronde. Harrie Smolders en Don VHP hoefden niet eens meer aan de start te verschijnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl