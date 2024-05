TeamNL FEI Longines League of Nations in St. Gallen bekend

Het team waarmee bondscoach Jos Lansink afreist naar de derde wedstrijd van de FEI Longines League of Nations in het Zwitserse St. Gallen (30 mei t/m 2 juni) is bekend. Het team wordt gevormd door de broers Leopold en Mathijs van Asten, Willem Greve en Harrie Smolders. De landenwedstrijd voor de springruiters staat op 31 mei op het programma.

“Ons doel is uiteraard om ons voor de finale in Barcelona te kwalificeren, dus we hebben ervaren ruiters en paarden nodig om er zeker van te zijn dat we dat doel bereiken. Anderzijds wil ik ook jongere en minder ervaren ruiters of paarden de kans geven om op dit niveau bekendheid en vertrouwen te krijgen. Daarnaast speelt natuurlijk de planning ook een grote rol. Het opstellen van een goede planning voor de wedstrijden met tussendoor training en rust voor de paarden, is heel belangrijk en daarbij staat het welzijn van de paarden voorop. We streven naar topprestaties, dan moet het welzijn van de paarden altijd de hoogste prioriteit hebben”, vertelt Jos Lansink.

Opzet

De opzet van de FEI Nations Cup serie is ten opzichte van voorgaande jaren enorm veranderd. De serie die nu wordt verreden onder de naam FEI Longines League of Nations, bestaat nog uit slechts vier wedstrijden en de finale. De beste tien landen van de Longines League of Nations Ranking hebben zich geplaatst voor de serie en de beste acht landen na de vier wedstrijden mogen door naar de finale.

Format

Ook het format van de wedstrijden is veranderd. In alle wedstrijden mogen per land vier combinaties van start in de eerste manche waarbij de beste drie resultaten tellen. De acht beste landen mogen door naar de tweede manche waarin per land nog drie combinaties aan de start verschijnen. De resultaten van alle drie deze combinaties tellen mee. Het land met de minste strafpunten is uiteraard de winnaar. Bij een gelijk aantal strafpunten wordt een barrage verreden door een combinatie per team.

Bron: KNHS