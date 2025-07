TeamNL overtuigt met knap staaltje paardrijden en stalen zenuwen

In Riesenbeck reed de nog piepjonge springjeugd op volwassen wijze naar twee zilveren teammedailles (children en junioren) en een gouden individuele medaille (Lieselot Kooremans) op het Europees Kampioenschap springen voor de jeugd. Na een tweede dag waarop het wat tegen zat, waren ze op de laatste dag stuk voor stuk heel sterk. “Goed presteren onder druk, mentaal weerbaar zijn, is een belangrijk selectiecriterium”, aldus bondscoach Edwin Hoogenraat.

“Dat komt snel na heel goed kunnen paardrijden. Aan de andere kant: Wim Vos en Pedro Mansur zijn pas twaalf jaar, in hoeverre weet je dan hoe ze met dit soort druk omgaan?” De juiste genen in combinatie met een professionele aanpak, met topruiters als vader/moeder/oom, speelt ongetwijfeld een rol. Volgens Hoogenraat is het echter de teamgeest die het verschil maakt. “We doen het met z’n allen, dat is echt onze kracht.”

Bondscoach Edwin Hoogenraat vertrok met een ‘héél goed’ childrenteam en een talentvolle maar jonge groep springjunioren naar de Europese kampioenschappen. Met een knap staaltje paardrijden en stalen zenuwen wonnen beide teams de zilveren medaille. Die ze zeker niet cadeau kregen, want het niveau is hoger dan ooit. Ook de young riders onder leiding van Vincent Voorn streden tot het einde, maar bij hen zat er net te veel tegen. Het team werd uiteindelijk vijfde, maar ook voor hen ziet de toekomst er zonnig uit.

Lees alles over de Europese Kampioenschappen voor de jeugd in de Paardenkrant nr. 29

