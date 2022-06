TeamNL wint landenwedstrijd Children Zuidwolde

De Spring Tour in Zuidwolde is in volle gang en deze week is het de beurt aan de jeugd om de pistes binnen te rijden. De eerste van de vier landenwedstrijden is in een mooie overwinning voor Nederland geëindigd. TeamNL bij de Children heeft zich prima gemanifesteerd en liet Duitsland en Italië op een gedeelde tweede plek achter zich. Maar liefst drie Nederlandse combinaties bleven foutloos in de beslissende barrage die door de drie landen werd verreden.

Renske van Middendorp wist ook nog eens de snelste tijd in de barrage te rijden met Dos Lunas Galaxie (v. Chantecler Z): 36.18. En dat terwijl zij als enige in de twee voorronden een balkje afwierp. Ook Yoni van Santvoort en Emma Heijligers lieten alle balken liggen. Helaas viel er voor Jesse Berkers met Aragon Happhira (v. Corland) een balk naar beneden op de laatste hindernis in de barrage, anders waren alle Nederlandse combinaties foutloos gebleven. Gelukkig had deze balk geen invloed op de uitslag want met drie foutloze ritten was de winst uiteindelijk toch voor het Nederlandse team onder leiding van Edwin Hoogenraat.

Italië en Duitsland

Voor de Italianen was Anna Ruggeri in de barrage de snelste. Zij eindigde individueel als tweede en de Duitse Vieca Sofie Bade werd achter Yoni van Sandvoort vijfde in het individuele klassement.

Uitslag.

Bron: deWolde