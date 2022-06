TeamNL wint Nations Cup Springen Praag

Na twee zware omlopen wist TeamNL vanmiddag de CSIO3* Nations Cup te winnen tijdens de Prague Cup. Patrick Lemmen zette het beste Nederlandse resultaat neer door met Exit Romeo (v. San Remo) twee keer foutloos te blijven. Met een totaal aantal strafpunten van twaalf wist Nederland daarmee Tsjechië en Zweden achter zich te houden.

Doordat Doron Kuiper met Edinburgh (v. Vleut) twee keer uitgebeld werd telden alle gemaakte fouten mee. Patrick Lemmen hield als enige de lei schoon. Exit Romeo sprong uit het boekje en noteerde daarmee twee keer een nul ronde. Vincent Dings en Cream Couleur Z (v. Cream On Top) lieten in de eerste ronde ook alle balken liggen maar moesten in de tweede ronde twee fouten incasseren. Kars Bonhof en Hernandez TN (v. Kannan) hadden in de eerste ronde een ongelukkige fout maar revancheerde zich in de tweede ronde door foutloos naar de finish te springen. Hiermee kwam het totaal voor Nederland uit op twaalf strafpunten.

Tsjechië en Zweden

De ruiter van Tsjechië kwamen eveneens uit op een totaalscore van twaalf strafpunten maar eindigde door hun langzamere tijd achter TeamNl op plaats twee. Het Zweedse team moest in totaal maar liefst zestien meetellende strafpunten incasseren maar eindigde hiermee nog wel op de derde plaats. Ook Duitsland had een totaal van zestien strafpunten maar kwam door de tijd op plaats vier terecht.

Uitslag.