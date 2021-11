Teddy van de Rijt naar zege in 1.40m-rubriek in Kronenberg

Teddy van de Rijt greep zojuist de winst in de 1.40m-rubriek in Kronenberg. In het zadel van de zwartbruine KWPN'er Herma (v. Ukato) zette Van de Rijt een foutloze ronde neer. De Nederlandse amazone passeerde de finishlijn in 61,86 seconden. Tani Joosten wist ook een plaats te bemachtigen in de top 5.