Teddy van de Rijt vierde in twee fasen special 1,40m De Peelbergen

Teddy van de Rijt heeft in de twee fasen special over 1,40m op CSI2* De Peelbergen het beste Nederlandse resultaat neergezet. Met Herma (v. Ukato) finishte de amazone de tweede fase foutloos in 28,06 seconden en mocht daarmee de vierde prijs in ontvangst nemen.

Winnaar van de rubriek werd de Turkse ruiter Hasan Senturk. Met de OS-gefokte Carlchen (v. Cascadello) was hij met 26,63 seconden op de teller zijn concurrentie te snel af. Leonie Peeters kwam het dichtst bij de winnaar in de buurt. De Belgische amazone had 27,13 seconden voor de tweede fase nodig.

Bocken en Michels

Naast Van de Rijt vielen nog twee Nederlandse amazones in de prijzen. Emma Bocken bleef met Kadessa Z (v. Kannan) foutloos in 29,54 en Iris Michels hield met Isaac (v. Numero Uno) de teller op nul in 30,57. Daarmee werden de amazones respectievelijk tiende en elfde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl