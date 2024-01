Ten Cate en Bergs op het podium in 1.40m Peelbergen

Met de merrie Lunette van de Marijen Hoeve (v.Zirocco Blue VDL) snelde Eric ten Cate zojuist naar de tweede plaats in de EquiHome Prix rubriek, een 1.40m verreden over twee fasen. Op de voet werd hij gevolgd door Johan Bergs, die de merrie La Luna Especiale (v.Cape Coral Rbf Z) voor deze rubriek gezadeld had. De winst was voor de Belg Jules van Hoydonck.

Maar liefst 43 combinaties wisten foutloos te blijven, waarvan er 37 ook de balken in de tweede fase in de lepels wisten te houden. Met Elize Z (v.Elvis Ter Putte) was Jules van Hoydonck de allersnelste. Zij kwamen in 25,03 seconden over de finish. Ten Cate was eveneens snel, maar moest vandaag met 25,90 seconden toch zijn meerdere erkennen in de Belg. Johan Bergs noteerde een tijd van 26,35 seconden, goed voor een derde plaats.

Met No Mercy Picobello Z (v.Nabab de Reve) viel Loewi Joppen net buiten het podium. Hij kwam 0,03 seconden tekort op Bergs en belandde op de vierde plaats (26,38 seconden).

