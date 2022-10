Ten Cate verslaat De Boer in twee fasen 1,35m

Eric ten Cate en de bij het AES goedgekeurde hengst Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek) hebben wederom goede zaken gedaan op CSI2* Bonheiden. Ten Cate stuurde de KWPN'er afgelopen vrijdag naar de tweede plaats in de 1,40m met barrage en mocht vandaag de eerste prijs in ontvangst nemen. In de 1,35m over twee fasen verwees de ruiter Pien de Boer met Fame (v. Carthino Z) naar de tweede plaats.

Ten Cate finishte in de tweede fase foutloos in 33,90 seconden, waarmee hij dik een seconde sneller was dan De Boer. Ook Bart de Bruijn bleef in beide fasen foutloos. Met Hamlet (v. Berlin) werd hij met 0/39,38 tiende.

Uitslag.