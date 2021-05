Thalessa de Jong eindigt vijfde in jonge paarden-rubriek

Gisteren greep de Nederlandse springamazone Thalessa de Jong de vijfde plaats in de CSIYH voor 6-jarigen in Montefalco. Tijdens het parcours zat De Jong in het zadel van de Zangersheide merrie Kamille Delta Mossel Z (v. Kannan GFE). De combinatie raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 66,94 seconden.