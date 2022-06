Vooruitblik op de kampioenschappen deze zomer: goud of hout voor TeamNL?

Nog zes weken te gaan en de Children, Junioren en Young Riders beginnen aan hun Europese Kampioenschappen. Een maand later zijn de senioren aan de beurt in Herning waar ze zullen strijden om de wereldtitel. Wekelijks zullen we updaten hoe de teams ervoor staan, wat de verwachtingen zijn en hoe de droom uiteindelijk voor de diverse betrokkenen eindigt. Wordt het goud of wordt het hout?

Op het moment van schrijven is nog geen van de teams officieel bekend. Voor de jeugd zal er een belangrijk meetmoment komen deze week wanneer ze deelnemen aan het jeugdconcours in Zuidwolde.

Coach Edwin Hoogenraat

Bij de Pony’s, Children en Junioren is de bondscoach Edwin Hoogenraat. Het is maar goed dat hij al een aantal jaartjes meeloopt en het klappen van de zweep kent want bij de children en zeker bij de junioren heeft hij dit jaar een kwalitatief hoogwaardige groep met veel talent en toch is er maar plaats voor vijf in ieder team.

“De pony’s is vrij overzichtelijk en daarvan heb ik een aardig beeld wie capabel zullen zijn om het niveau van een EK aan te kunnen. Die groep is niet heel groot dus de keuze is wat eenvoudiger dan bijvoorbeeld bij de Children en Junioren. Daar heb ik te maken met enkelen die uitzonderlijk zijn maar voor de plaatsen vier en vijf zijn in beide categorieën nog steeds een groep van tien ruiters en amazones die me kunnen overtuigen de komende weken om hen in het team op te nemen.”

Het is waar, daar waar het een luxe is dat hij over zoveel goed materiaal beschikt is het een hels karwei om daar uiteindelijk toch een team uit te moeten selecteren want er zullen onvermijdbaar grote talenten toch thuis moeten blijven dit jaar.

Children

Bij de Children is Yoni van Santvoort een zekerheid. Die rijdt inmiddels 1.40m parcoursen dubbel nul dus zij is de spits van het team. Emma Heijligers, Fay Louise en Bethany Vos zijn dat nagenoeg ook en Renske van Middendorp moet gekke dingen doen wil zij niet het team compleet maken. Alleen als er hele rare dingen gebeuren de komende weken in Zuidwolde en Hagen zal dat nog kunnen veranderen. Maar het blijft paardensport en een ongeluk ligt in een klein hoekje dus is het belangrijk dat ook de nummer zes er klaar voor is.

Junioren

Maak daar maar eens chocola van. Een lichting met o.a. Siebe Leemans, Milan Morssinkhof, Jorinde Dolfijn, Nick Nanning, Britt Schaper, Logan Fiechter, Yannick Janssen van Grunsven en Jersey Kuijpers enz, die zo goed is dat je er met gemak twee teams van zou kunnen maken die je naar een EK zou kunnen afvaardigen. Toch zal er gekozen moeten worden en de komende weken zullen bepalend zijn. Het is zeer goed voor te stellen dat de bondscoach zo lang als mogelijk zal wachten met zijn definitieve keus te maken aangezien het voor deze groep de vorm van het moment is die zal bepalen of er een plekje in het team is voor ze of niet en hoe dichterbij elf juli de vorm goed is des te groter de kans op resultaat.

Coach Vincent Voorn

Wat keuze betreft heeft Vincent Voorn het een stuk makkelijker dan Hoogenraat. Bij de Young Riders moet de uitgangspositie zijn dat je capabel bent om een flink 1.50m parcours foutloos naar de finish te rijden. Daarom was het een hele goede beslissing van Voorn om direct na zijn aanstelling een nieuw beleid in te voeren dat Young Riders zich meer moeten meten op seniorenwedstrijden en niet met wedstrijden met alleen leeftijdsgenoten want dat kan een heel vertekend beeld geven.

Voorn: “Ik doe dit graag dat werken met jongeren maar het is geen speeltuin. We gaan naar een EK om medailles te scoren, oefenen doen we wel op andere wedstrijden. Dat betekent dat ik een groep mee ga nemen waarvan ik weet dat ze met succes een 1.50m parcours kunnen rijden. Als je dat niet kunt dan ben je in Oliva snel uitgereden. Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt want een balkje kan het verschil zijn tussen goud en brons. Dings en de Thijssentjes hoeven zich voor mij niet meer te bewijzen dus naar Hagen neem ik een team mee waaruit ik de resterende leden van het team ga kiezen. “

Young Riders

De kern van het team lijkt wel duidelijk, Mel en Mans Thijssen en Vincent Dings. Zij zijn de enigen van wie zeker is dat ze 1.50m parcoursen foutloos kunnen rijden en zelfs winnen. Deze drie kunnen op de juiste dag de titel pakken. Voor de plaatsen vier en vijf lijken Iris Michels en Skye Morssinkhof de beste papieren te hebben maar zeker van hun plek zijn ze allerminst aangezien geen van beiden heeft laten zien ook in het 1.50m uit de voeten te kunnen. In dat geval kan een coach alleen maar uitgaan van de resultaten die hij in 1.45m parcoursen ziet en dan zijn er meer Young Riders die klaarstaan om het plekje van Morssinkhof of Michels weg te kapen.

Senioren

Het Nederlands team is in potentie bijna altijd een kanshebber voor een van de medailles. Dat het niet immer feest is is inherent aan onze sport waar de top nog steeds vaker verliest dan wint en vaker teleurgesteld is dan tevreden. Dat maak je in geen andere sport mee, alleen in de hippische.

Met Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Willem Greeve, Sanne Thijssen, Jur Vrieling, Bart Bles, Johnny Pals, Michael Greeve en Jack Ansems hebben we de groep genoemd waaruit het team gekozen zal gaan worden. Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Willem Greeve en Sanne Thijssen lijken zeker van hun plek als ze vormbehoud tonen. Johnny Pals, Jur Vrieling, Jack Ansems en Bart Bles en Michael Greeve zullen waarschijnlijk uit gaan vechten wie de vijfde plek mag gaan bezetten in het team.

Willem Greve kampt momenteel met een blessure aan zijn ruiterspier en zal daarom de komende weken niet in actie komen.