Thiago Ribas Da Costa naar zege in tweefasen-rubriek

Thiago Ribas Da Costa greep vanmiddag in Lier met de merrie Kinky Van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike) de winst in de tweefasen-rubriek op 1.40m-niveau. De combinatie bleef foutloos en passeerde de finish in 26,30 seconden.

Bij het aantal wedstrijden dat steeds schaarser wordt, wisten veel ruiters en amazones CSI Lier te vinden. Jeroen Dubbeldam boekte een goed resultaat in de overvolle rubriek met 124 deelnemers. Hij reed de 11-jarige ruin Bonnie M Z (v. Bentley van de Heffinck) in de tweede fase foutloos rond in een tijd van 27,76 seconden en behaalde daarmee de 8e plaats.

Peeters tweede

De Belgische amazone Leonie Peeters eindigde nipt achter Ribas Da Costa. Peeters reed met de 11-jarige Conte Della Caccia-dochter Quaresmas De Marchesana de piste rond in 26,42 seconden en was slechts 0,12 seconden langzamer dan de nummer 1.

Polen maakt podium compleet

De Poolse springruiter Przemyslaw Konopacki zadelde de 12-jarige KWPN’er Duke (v. Phin Phin) voor deze rubriek. Konopacki liet alle balken in de lepels liggen met het fokproduct van Roelof Bril. Het paar voltooide het parcours in 26,62 seconden en zette de derde tijd neer.

