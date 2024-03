Thibault Touron wint Six Bars St. Tropez voor KWPN-merrie Kazelli VDL

Thibault Touron had vandaag de langste adem in de Sixbars van St. Tropez. Met de merrie Oxanna van de Fruitkorf (v.Vigo D'Arsouilles) wist de fransman vier rondes foutloos te blijven. Dit was voldoende om acht combinaties achter zich te houden, waarbij hij de meeste concurrentie kreeg van Harry Allen en landgenote Megane Moissonnier.