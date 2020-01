Thibeau Spits verwelkomt Isolde vd Heffinck op stal

Belgisch Talent van het jaar 2019 Thibeau Spits heeft de teugels overgenomen van de 12-jarige Isolde vd Heffinck (v. Contact Van De Heffinck). De BWP'er werd voorheen uitgebracht door Rodrigo Giesteira Almeida. De Portugees had de merrie sinds juni 2017 onder het zadel en bracht haar op 1.50m-niveau uit. In 2018 maakte de combinatie deel uit van het Portugese team dat teamgoud won op de Mediterranean Games in Barcelona.

Spits reed afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd met Isolde vd Heffinck. De merrie sprong met gemak over de hindernissen heen en bleef foutloos.

Spits: ”Ik ben super blij met de komst van zo’n topper op stal. Het is niet simpel om het niveau van de topruiters te evenaren die vroeger met haar reden. Ze is heel gemotiveerd en welkom op Stal Ceulemans.”

Bron: Horses.nl/Facebook

