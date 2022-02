Thibeau Spits wint GP van CSI2* Lier, Kim Emmen derde

Met Classic Touch DH (v.Casall) had Spits op de streep maar 0.11 seconden over ten opzichte van Francisco José Mesquita Musa en Catch Me Marathon (v.Contagio) maar het was genoeg voor de overwinning in de GP van het CSI Lier vanmiddag. Derde werd Kim Emmen met haar oude vertrouwde Delvaux (v.Chacco-Blue).

Harrie Smolders reed dubbel nul met zijn Olympiade paard Bingo Du Parc in 37.85 seconden en werd daarmee vijfde.

Nederlanders sterk

De zevende plaats was voor Maikel van der Vleuten die met Beauville Z (v.Bustique) de snelste was in 36.58 seconden maar dat ging ook ten koste van een fout. Wout-Jan van der Schans kreeg in de barrage een miscommunicatie met A S Bombay (v.Diamant de Semilly) en werd elfde.

Jody van Gerwen was het hele concours al in goede doen en sloot ook de GP af met een goed resultaat. Met Inebelle van ’t Welthof (v.Takashi van Berkenbroeck) had ze vier strafpunten in de eerste ronde en een elfde plek en 750 euro waren daarmee haar deel.

Uitslag

Bron: Horses