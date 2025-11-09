Thibeau Spits wint MECC Prix, Hessel Hoekstra opnieuw in de prijzen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Thibeau Spits wint MECC Prix, Hessel Hoekstra opnieuw in de prijzen featured image
Hessel Hoekstra met Madonna. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De slotdag van Jumping Indoor Maastricht ging van start met de MECC Prix, een viersterren-rubriek over 1.45m. Daarin lieten Hessel Hoekstra en de Apardi-dochter Madonna opnieuw hun uitstekende vorm zien. Na hun overwinning in de door ClipMyHorse.TV gesponsorde 1.45m-rubriek op zaterdag mochten ze vandaag de derde prijs in ontvangst nemen. De winst ging naar het Belgische talent Thibeau Spits met King van Essene (v. Calido I), terwijl Katrin Eckermann tweede werd.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like