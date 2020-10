Thierry Rozier neemt afscheid van wedstrijdtoneel en toppaarden

De Franse springruiter Thierry Rozier heeft op Instagram bekend gemaakt dat hij zijn topsportcarrière beëindigt en afscheid neemt van zijn toppaarden. Rozier gaat zich voorlopig focussen op de handel en het coachen van ruiters.

De Fransman kondigde gisterochtend al aan dat hij zijn 11-jarige merrie Star (v. Singulord Joter) heeft verkocht. Het paard was in eigendom van Electra Niarchos en vertrekt naar de Japanse ruiter Mike Kawai.

Venezia d’Ecaussinnes met pensioen

Rozier neemt ook afscheid van een ander paard dat in bezit is van Electra Niarchos. De Fransman neemt deze week deel aan de CSI2*-wedstrijd in Saint-Tropez en komt volgende week aan de start op het CSI4*-concours in Saint-Tropez. Daarna gaat de merrie Venezia d’Ecaussinnes (v. Kashmir Van Schuttershof) in overleg met haar eigenaresse op 16-jarige leeftijd met pensioen.

Wouest de Cantraie Z

Rozier verschijnt voor het laatst op het wedstrijdtoneel met de 10-jarige ruin Wouest de Cantraie Z (v. Winningmood) in Saint-Tropez. Daarna gaat de ruiter op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de schimmel.

Doel Olympische Spelen

De Franse ruiter maakte in 2016 zijn comeback in de topsport met als doel de Olympische Spelen in Tokyo dit jaar. Het coronavirus zorgde ervoor dat zijn droom niet uitkwam, omdat de Spelen verplaatst werden naar volgend jaar.

Toekomst

Rozier verlaat het wedstrijdterrein niet. Hij blijft Kawai en zijn donkerbruine toppaard Star steunen en richt zich verder voorlopig op de handel en het coachen van ruiters. Hij sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkomt in de topsport.

Bron: Horses.nl/Stud for Life/Facebook