Thierry Rozier’s Venezia d’Ecaussinnes geblesseerd in Lausanne

Het Franse team raakt voor het EK in Rotterdam een van zijn pijlers kwijt. Thierry Rozier's Venezia d’Ecaussinnes (v. Kashmir van Schuttershof) raakte in Lausanne in de Grand Prix geblesseerd en zal een tijd op rust moeten. Rozier was opgenomen in het Nations Cup team voor het CHIO in Aken, wat voor de Fransen de laatste selectie voor de Europese Kampioenschappen is.

Thierry Rozier was met een goed seizoen bezig met de veertienjarige sBs-merrie Venezia d’Ecaussinnes. Zo was het paar dubbel nul in de landenwedstrijd in La Baule waar Frankrijk derde werd. In Lausanne werd Rozier nog tweede in de 1,55m-proef met de merrie, maar in de Grand Prix trok Rozier zijn paard terug na enkele ongebruikelijk fouten.

Na de wedstrijd bleek bij onderzoek door de dierenarts dat Venezia een peesontsteking had opgelopen. De blessure is niet ernstig, maar het paard kan een tijd niet ingezet worden.

Bron Grandprix-replay.com