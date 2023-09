Thieu Huijbregts op dreef in Exloo en grijpt zege in 1,45

Thieu Huijbregts is met de hengst Quint vh Maarlo Z (Quidam de Revel x Landetto) goed op dreef op CSI Exloo. Donderdag werd het duo tweede in het 1,40 m en vrijdag ging het nog beter in het 1,45 m met barrage, het hoofdnummer van de dag. Deze rubriek schreven ze op naam en lieten daarbij 61 concurrenten achter zich.

Thieu Huijbregts reed Quint Vh Maarlo Z in de barrage in 40,47 seconden over de finish wat goed was voor de winnende tijd. De tweede en derde prijs bleven eveneens in eigen land. Daarvoor zorgen Amanda Slagter en Tani Joosten. Slagter deed er met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) 40,87 seconden over, Joosten deed daar met Galdal Me (v. Zambesi TN) met 40,93 seconden niet veel voor onder.

Schuttert en Van Geel

Frank Schuttert en Daan van Geel maakten het Nederlandse feestje compleet. Schuttert en Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) werden vierde (41,12 seconden) gevolgd door Van Geel en Just Blue (v. VDL Zirocco Blue) in 41,18 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl