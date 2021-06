Thijmen Vos bovenaan in Hagen

Thijmen Vos gaf vandaag zijn visitekaartje af. Dat deed de 15-jarige ruiter op CSI Future Campions in Hagen. Hij klokte met Calgary (v. Carinjo) 33,94 seconden in het tweefasen over 1,40 m. Die snelle tijd was goed voor de overwinning in de junioren-rubriek.

Abdurakhmon Abdullaev uit Oezbekistan reed de KWPN-ruin Go For It B (v. O’Brien) in 34,45 seconden naar de tweede plaats. De Franse ruiter Charles Berthol klokte met Cardea (v. Cardento) 36,56 seconden en werd daarmee derde.

Ook Everse in top 5

Voor Nederland eindige ook Senna Everse in de top van het klassement. Zij werd met Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van t Spieveld) vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl