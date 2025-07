Thijmen Vos en Berber Dijkman doen goede zaken in 1,40 De Wolden

Vandaag werd de dag op het concours hippique De Wolden in Veeningen afgesloten met een twee-fasen 1,40m. Daarin waren het Thijmen Vos en Berber Dijkman die zich naar een plek op het podium wisten te rijden. In het zadel van de schimmelruin Cornelis Vm Z (v. Classe Hs) verzekerde Vos zich van de tweede plaats, Dijkman mocht met Don Juan Vdp Z (v. Dominator 2000) opstellen op de derde plaats.

De rubriek telde bijna tachtig combinaties, waarvan er 24 alle balken in de lepels hielden. De snelste in de tweede fase was uiteindelijk My Relander met de KWPN-ruin Expert (v. Ustinov). Het duo klokte 26,63 seconden en namen daarmee de overwinning mee naar huis. Zowel Vos als Dijkman noteerde een tijd in de 27 seconden.

Top tien

Marloes Bos en de negenjarige ruin M.C. Armstrong (v. Cornet’s Boy) hebben nog geen handvol internationale wedstrijden op hun conto staan, maar wisten vandaag wel de vijfde plaats te bemachtigen. Ook Julian de Boer, Nick Nanning en Marcelle Hokse eindigden in de top tien.

Uitslag

Bron: Horses.nl