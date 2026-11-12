Thijmen Vos en Cadillac Z: Van Young Riders-teamgoud naar de Wereldbeker

Petra Trommelen
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Thijmen Vos en Cadillac Z: Van Young Riders-teamgoud naar de Wereldbeker featured image
Thijmen Vos en Cadillac Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Thijmen Vos heeft een sterke zomer achter de rug met de elfjarige ruin Cadillac Z (v. Carrera VDL). Na teamgoud en een vijfde plaats individueel op het EK voor young riders liet de combinatie zich ook op senioren-niveau nadrukkelijk zien. Met onder meer een zesde plaats in de viersterren Grote Prijs van Bourg-en-Bresse en een vierde plaats in de Grote Prijs van Lichtenvoorde zette Vos mooie stappen. In Oslo maakte de twintigjarige ruiter zijn debuut in de Wereldbeker. Deze week staat in Stuttgart alweer de volgende Wereldbekerwedstrijd op het programma.


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