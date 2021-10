Thijmen Vos en Joy Lammers succesvol in GP’s Lier

Vanmiddag behaalde Thijmen Vos de tweede plaats in de 1*GP in Lier met de 11-jarige KWPN'er Faylista (v. Azteca VDL). Het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 36,57 seconden. De Duitse springruiter Philipp Schulze Topphoff reed met de Toulon-nakomeling Toxic Boy naar de overwinning. De combinatie was slechts 0,35 seconde eerder over de finishlijn dan Vos. Naast Thijmen Vos zette ook Joy Lammers een goede prestatie neer in de (2*) Grand Prix.

Annet Willems greep de achtste plaats in de 1*GP met de 7-jarige Zangersheide Gem Flow Z (v. Gemini CL). Het paar bleef foutloos en noteerde een tijd van 43,50 seconden. De negende plaats ging naar Pam Nieuwenhuis met de Balou du Rouet-nakomeling Bertha 10. De combinatie liet een balk vallen in de barrage met een tijd van 38,18 seconden.

Joy Lammers zevende in 2* GP

Aan het einde van de middag werd de 2* Grand Prix verreden in Lier. Joy Lammers startte het parcours over 1.45m. als zesde met de donkerbruine KWPN’er First Boy B.B. (v. Hamlet). Het duo liet een balk vallen in de barrage en passeerde de finishlijn in 32,23 seconden. Met deze prestatie kreeg het paar de zevende plaats. De Braziliaanse springruiter Bernardo Cardoso de Resende Alves greep de winst met de 9-jarige BWP-hengst Mosito van het Hellehof (v. Elvis ter Putte). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en noteerde de winnende tijd van 31,74 seconden.

Pam Nieuwenhuis vierde in 2*-rubriek

Vanochtend schreef de Britse springamazone Ellen Whitaker de 2*-rubriek op haar naam met de 9-jarige merrie Colombia de Beaufour (v. Ogano Sitte). De combinatie zette twee foutloze rondes neer en snelde over de finish in 32,12 seconden. Met deze tijd was het paar 3,5 seconden sneller dan de Belg Guy Beyers met Matonge of Colors (v. Elvis ter Putte), die op de tweede plaats eindigden. De Britse springruiter Joe Clee maakte samen met de 8-jarige BWP’er Naima vd Bisschop de top 3 compleet. Ook dit duo raakte het hout niet aan en finishte in 35,80 seconden. De vierde plaats ging naar Pam Nieuwenhuis met de KWPN-hengst Golden Boy V (v. Boss). Het paar bleef foutloos en noteerde een tijd van 36,10 seconden.

Bron: Horses.nl