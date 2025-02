Thijmen Vos met Feliek-H derde in 1.40m Oliva

Thijmen Vos viel vanmiddag met de 15-jarige KWPN'er Feliek-H (v. Azteca VDL) in de prijzen in het 1.40m direct op tijd in Oliva. Vos bleef foutloos met het fokproduct van G.J. de Haan en finishte als derde in 67,34 seconden. Vos rijdt de ruin al sinds september 2022. Het paar is 2025 goed begonnen. In januari wonnen ze het 1.40m direct op tijd in Opglabeek en werden ze daar tweede in het 1.45m over twee fasen. Afgelopen week werden ze derde in het 1.35m direct op tijd in Oliva.