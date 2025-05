Thijmen Vos opent Riesenbeck met zege

Thijmen Vos is vandaag sterk begonnen aan Riesenbeck. Op de openingsdag van het CSI sprong hij met twee paarden in de prijzen van het 1,40 m. direct op tijd. Zijn allerbeste resultaat noteerde Vos met Feliek-H (v. Azteca VDL): een eerste plaats.

Thijmen Vos stuurde Feliek-H in 63,55 seconden door het parcours. Daarmee bleef de combinatie ruim een seconde voor op de concurrentie. Beste poging om bij Vos in de buurt te komen deed Michael Zwingmann. Hij klokte met Gilrada de Lux (v. Hermes de Lux) 64,72 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door Karin Martinsen en de KWPN-ruin Liquot TN (v. Malibu TN) in 65,91 seconden.

Nogmaals Vos

Naast de hoofdprijs mocht Thijmen Vos ook de elfde prijs ophalen. Met Cadillac Z (v. Carrera VDL) finishte hij in 72,22 seconden.

Bron: Horses.nl