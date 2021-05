Thijmen Vos is goed begonnen aan het Dutch Youngster Festival in Wierden. Bij de junioren, die een tweefasenparcours voorgeschoteld kregen, zette de 15-jarige ruiter met Calgary (Carinjo x Cassini I) in 26,38 seconden een knappe tweede tijd neer.

Nikoline Dresler was de snelste. De Deense reed Cascada 33 (v. Contact Me) in 26,10 seconden over de finish. De Zwitserse Géraldine Straumann maakte met Agneta Charming Miss Jonges (v. Ars Vivendi) de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl