Thijmen Vos sterk van start op openingsdag Stuttgart German Masters

Savannah Pieters
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Thijmen Vos sterk van start op openingsdag Stuttgart German Masters featured image
Thijmen Vos, hier met Feliek-H. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Thijmen Vos is sterk begonnen aan de Stuttgart German Masters. Op de openingsdag reed de twintigjarige ruiter met Cornelis VM Z (v. Classe HS) naar de vijfde plaats in het 1,45m twee fasen. De overwinning ging naar de Ier Shane Breen, die in het hol van de leeuw de Duitse favoriet Tom Schewe achter zich liet.


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