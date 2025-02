Thijmen Vos tweede in GP-kwalificatie Oliva

Regerend Nederlands junioren-kampioen Thijmen Vos is met Feliek-H (v. Azteca VDL) tweede geworden in de Grand Prix-kwalificatie in Oliva. In het parcours direct op tijd over 1.45m kwam Vos in 65.93 foutloos aan de finish, een prestatie die alleen door routinier Jérôme Guery werd verbeterd.

Jérôme Guery en de tienjarige Haquinsa (v. Sandro Boy) waren met 65.22 seconden op de klok een paar tienden van een seconde sneller dan Vos en zijn vijftienjarige ruin. Guery heeft Haquinsa sinds vanaf oktober alleen maar in Oliva gestart. In twintig rubrieken behaalde de merrie vier top drie-klasseringen. In iets meer dan de helft van die twintig rubrieken hield ze alle balken in de lepels.

Uitslag.

Bron: Horses.nl