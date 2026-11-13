Thijmen Vos weer in top-5 met Cornelis VM Z in 1,45m. Stuttgart

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Thijmen Vos weer in top-5 met Cornelis VM Z in 1,45m. Stuttgart featured image
Thijmen Vos. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Thijmen Vos maakte dit jaar de overstap van de young riders naar 5*-niveau met zijn jeugdtopper Cadillac Z en rijdt met de bruine aankomende zondag de Wereldbekeretappe in Stuttgart. Als tweede paard heeft Vos de negenjarige Cornelis VM Z (v. Classe HS) van fokker Jan van Meever mee. Met hem begon hij gisteren al goed met een vijfde plaats in het 1,45m. en vandaag was er weer een topklassering. Vos stuurde Cornelis JM naar de vierde plaats.


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