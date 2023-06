Thijssen en Con Quidam pakken GP-kwalificatie Opglabbeek

Sanne Thijssen had haar Con Quidam RB (v. Quinar) weer fantastisch aan het springen in Opglabbeek. De combinatie pakte de CSI4* GP-kwalificatie over 1,50m. Thijssen troefde Omer Karaevli en Livingstone van het Peggershof (v. Ogano Sitte) met vier honderdste van een seconde af.

Thijssen bleef in de barrage van de Tabel A foutloos in 40,16 seconden. Ook Lars Kersten en Kevin Jochems kwalificeerden zich voor de barrage. Kersten bleef met Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) foutloos in 42,59 en Jochems finishte met Christianus (v. Christian) nul in 43,17. Daarmee eindigden ze respectievelijk zevende en achtste.

Uitslag.

Bron: Horses.nl