Thijssen en Cupcake Z maken winnende comeback in Gijón

Sanne Thijssen en Cupcake Z (v. Chacco Blue) zijn weer terug. De combinatie stond op de nominatielijst voor de Wereldkampioenschappen in Aken, maar moest zich op het laatste moment terugtrekken vanwege een blessure aan de hoefbal van Cupcake Z. Inmiddels is de dertienjarige merrie volledig hersteld en vierde ze haar rentree direct met een overwinning. In Gijón won het duo het 1,45m met Winning Round.
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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