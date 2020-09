Thijssen en Kersten met gezonde concurrentie naar 1.40m top

Stalgenoten Mans Thijssen en Niels Kersten gaven vandaag in Medium Tour kwalificatie voor Nederland het beste optreden in de Peelbergen. Kersten, die als stalruiter verbonden is aan Stal Thijssen, werd tweede. Op de voet gevolgd door Thijssen die als derde aansloot. De 1.40m rubriek werd gewonnen door Ier Alexander Butler en Gaston d’Ecaussinnes.

De heren legden elkaar het vuur aan de schenen in de twee fasen proef, waarbij de voor Milestone Farm rijdende Butler in 25.40 seconden de leiding nam. De Ier won ook in de eerste week van de CSI September Tour in de Peelbergen al een proef met de achtjarige Malito de Reves-ruin Gaston d’Ecaussinnes, op stal ook wel Gastonneke genoemd.

‘Dat moet sneller’

Niels Kersten telde met Kyamant van ’t Spieveld (v. Diamant de Semilly) 0.14 seconden op de tijd van Butler. “Ik had Mans zijn rit gezien en toen dacht ik: ‘Dat moet ik sneller voor elkaar zien te krijgen’, zegt Kersten met een lach, terwijl de jeugdruiters goedgemutst terug naar stal stappen na de prijsuitreiking.

Gezonde concurrentie

“We hebben onderling altijd gezonde concurrentie”, gaat Kersten verder. Ik denk dat ik die tien honderdste van een seconde sneller was dan Mans, omdat mijn paard net iets vlugger van en terug bij de grond is.” Mans Thijssen, die voor de gelegenheid Punjab (v. Perigueux) zadelde, vult aan: “Punjab verliest soms kostbare tijd boven de sprong. Hij heeft veel vermogen, maar daardoor hangen we soms net wat langer in de lucht.”

Leermoment

Stal Thijssen is dit CSI in Kronenberg met 4 ruiters en 21 paarden sterk vertegenwoordigd. “Het begin mag er in ieder geval zijn”, aldus Mans die de teleurstelling van een minder goed geslaagde rit in dezelfde proef met Happy (v. Otangelo) gauw achter zich laat. “Ook dat hoort erbij. Het was mijn eigen schuld. Ik reed de afstand naar de dubbel niet passend. Daarna was het niets meer. Natuurlijk baal ik dan, maar als het goed is leer ik er ook van. Je kunt niet altijd bij de top eindigen.”

Overige toppers

Kersten won vandaag ook een rubriek. De Limburger ging het rapste rond het 1.35m met Granito Noordenhoek (v. Corland). In de tweede 1.40m proef in Kronenberg, de GP-kwalificatie, was Aniek Diks de beste oranjeruiter. Met de nog altijd superfitte zeventienjarige hengst Winston Jumper R (v. Cantos) klokte de Brabantse amazone de tweede tijd. Bijna een seconde rapper finishte Fransman Guillaume Foutrier met Fariness Hero Z (v. Flipper D’Elle) en pakte de winst. Belg Jan Claeys werd met King-Boy (v. Contact vd Heffinck) derde.

Bron: Persbericht