Thijssen en van der Schans scoren in Gold Tour finale 1.50m

In Oliva werd vanmiddag de finale van de Gold Tour verreden. Wout-Jan van der Schans werd gister al tweede met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) in het 1.45m en vandaag werd hij met Haretto (v. Diamant de Semilly) zevende. De combinatie kreeg drie tijdfouten maar dit was goed genoeg voor een top tien klassering.